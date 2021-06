La migración de inversionistas a Miami continúa y esta vez la noticia es que Antonio Gracias, el fundador de “Valor Equity Partners” y miembro de las mesas directivas de Space X y Tesla acaba de mudarse a Miami.

Valor Equity Partners es una firma inversionista encargada de adaptar tecnología a los procesos de producción de sus clientes e inversiones para hacer cadenas de valor más eficientes rápidas y productivas.

Antonio is amazing!!!!! I thought it was a secret…lol!!! https://t.co/PXZZ2ZQ3jF

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) June 14, 2021