El fin de semana del Memorial Day está a la vuelta de la esquina, y muchas personas ya están haciendo planes, para visitar las playas de Miami.

Durante la estadía en los balnearios, los bañistas buscan distintas distracciones y una de ellas es los paseos en motos de aguas.

Por eso el Centro Meteorológico de Miami (NWS por sus siglas en inglés), emitió este jueves un comunicado para que tomen las medidas a la hora de utilizar estos vehículos acuáticos.

Uno de los elementos que deberá tomar en cuenta a la hora de utilizar las motos de aguas en las playas de Miami , es que usted y si lleva un pasajero deberá utilizar un chaleco salvavidas, para evitar un ahogamiento en caso de una caída.

El NWS también indicó que la Ley Federal prohíbe poder manejar, las motos de aguas bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

El manejar en estado de embriaguez, es la causa de un tercio de los accidentes fatales, en el agua.

Enjoy the water, but always do so safely! There are many dangers to boating under the influence. Protect your life and others – never BUI!#safeboating pic.twitter.com/da7lZsZAh0

— NWS Miami (@NWSMiami) May 25, 2021