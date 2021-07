Además de la influenza o gripe también hay otras enfermedades de las cuales hay que cuidarse durante la estación lluviosa, como las provocadas por los mosquitos: dengue, chikungunya e inclusive el zika.

Es por eso que no se deben dejar pasar por alto las medidas de prevención ante la posible proliferación de estos insectos.

Las lluvias de verano están ayudando a los mosquitos a reproducirse y no importa cuántos nebulizadores o aerosoles use, parece que son impermeables.

¿Qué haces, dejas que te muerdan? Aparte de usar mangas largas y pantalones largos, parece que no hay nada que puedas hacer, reportó Newsbreak.

“Los mosquitos me aman y ni siquiera quiero salir a mi propio jardín en verano”, dijo Karen Gillespie, residente de Kendall.

“Incluso si me rocío, encontrarán ese lugar que me perdí y me atraparán”, agrega.

La lluvia y las temperaturas más altas siempre significan un aumento de la actividad de los chupasangres.

Parecen estar en todas partes e invariablemente, les encanta pasar el rato fuera de la puerta de su casa. Esperando y acechando esa oportunidad perfecta para entrar en su hogar.

Resulta que hay algo que puedes hacer. A estas alturas, el 311 debería estar en su marcación rápida como uno de sus números favoritos.

Si tiene problemas con los mosquitos, llame al 3-1-1 en Miami-Dade para solicitar fumigación en su vecindario o haga clic aquí para obtener más información sobre Drain and Cover. También puede llamar al (305) 592-1186.

En Broward, también puede llamar al 3-1-1, completar un formulario de solicitud de servicio de mosquitos en línea o llamar al (954) 765-4062.

Your body odors changes when you've been successfully infected by plasmodium (Malaria). The infection creates a ‘human perfume’ that makes you more attractive to mosquitoes to better spread the disease [read more: https://t.co/XsHIIxz1X8] pic.twitter.com/xm8vGGZdvw — Massimo (@Rainmaker1973) July 10, 2021

Para protegerse de las picaduras de mosquitos, los funcionarios de salud le instan a cubrirse la piel expuesta tanto como sea posible cuando esté al aire libre y usar un repelente de mosquitos que contenga DEET.

Los mosquitos portadores de virus pueden picar en interiores y durante el día, por lo que es recomendable mantener cerradas las puertas y ventanas.

William Petrie, Director de Control de Mosquitos de Miami-Dade, le dijo recientemente a Peter D’Oench de CBS4 que “las temperaturas son parte de esto, pero es principalmente la lluvia. Los mosquitos necesitan lluvia para reproducirse “.

CBS4 siguió recientemente a un trabajador del Control de Mosquitos de Broward en Cooper City mientras recolectaba muestras de larvas de mosquitos. Demostró cómo estaba recolectando larvas en viales y recorrió el vecindario en busca de charcos de agua estancada.

#FridayFeeling: help us control #mosquitobreeding by checking for, treating, and or eliminating these possible sources in your home and yard. For more summer season #FightTheBite tips, please click here: https://t.co/F5Q9zTIjXg. HT @HealthyFla. pic.twitter.com/ypEEriAENk — 305 Mosquito Control (@305Mosquito) July 9, 2021

Se alienta a los residentes y dueños de negocios a inspeccionar su propiedad con frecuencia para eliminar el agua estancada en los hábitats comunes de los mosquitos, como baldes, llantas, jardineras, bebederos para pájaros, fuentes, juguetes para niños y comederos para mascotas.

Los funcionarios de control de mosquitos del condado de Miami-Dade han visto un aumento en las llamadas sobre los molestos chupasangres.

Mosquitos carry dangerous diseases like Dengue Fever. You can help prevent the spread of disease by dumping all standing water around your property to eliminate mosquito breeding grounds. Can't dump it? Use larvicide. https://t.co/scyqItvHUj. Call 311 to request mosquito spraying pic.twitter.com/lx1nEEw8jw — Broward County Government (@BrowardCounty) September 17, 2019

Al reducir la cantidad de hábitats de mosquitos, también está reduciendo la probabilidad de que se reproduzcan, las picaduras de mosquitos y la posibilidad de contraer enfermedades.