El número de pacientes con COVID-19 que ocupan las camas de los hospitales de Florida y las camas de las unidades de cuidados intensivos continuó disminuyendo en los últimos dos días, según datos de Servicios Humanos y de Salud de EE.UU.

Los recuentos de pacientes publicados en el sitio web del HHS el sábado dijeron que 261 hospitales informaron 14149 pacientes con COVID-19, una caída de 428 y un promedio de 54,2 pacientes por centro. Esos pacientes ocuparon el 23,7% del total de camas hospitalarias.

La actualización del domingo dijo que 258 hospitales de Florida reportaron 13,928 pacientes, 221 menos que el anterior, y un promedio de 54.0 pacientes por instalación. Su porcentaje sobre el total de camas se elevó ligeramente, hasta el 24,2%.

En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, el número bruto de pacientes con COVID-19 en las UCI se redujo de 24 a 3246 en el recuento publicado el sábado y de 32 a 3214 en el recuento del domingo. El número del sábado fue del 51,7% de las camas de la UCI en las 261 instalaciones que informaron y el número del domingo fue del 48,8% de las camas de la UCI en las 258 instalaciones que informaron.

En Miami-Dade, las hospitalizaciones disminuyeron por quinto día consecutivo el domingo. El informe diario del condado decía que 1.081 pacientes de COVID-19 estaban en hospitales de Miami-Dade, 173 menos que el viernes, con un descenso de 43 a 227 pacientes en la UCI. De los 89 nuevos pacientes, el 79% no estaban vacunados, detalló el Miami Herald.

Today’s COVID-19 dashboard: https://t.co/AK0Cfp4mM1

➔ 7-day positivity: 9.75%

➔ 1,081 patients hospitalized

➔ 227 of those are on ventilators

➔ 79% of those admitted yesterday were unvaccinated

Don’t wait any longer – get vaccinated: https://t.co/dzvw6NxJma

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) September 6, 2021