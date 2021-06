Millones de trabajadores estadounidenses han renunciado a sus trabajos en los últimos meses. Incluso con 9,8 millones de personas que no pueden encontrar empleo, otros están renunciando a tasas récord, lo que lleva la “tasa de abandonos” a niveles nunca antes vistos.

Algunos trabajadores se están yendo para buscar nuevos trabajos, con mejores salarios o condiciones de trabajo más alejadas. Otros han decidido iniciar sus propios negocios en lugar de cobrar un cheque de pago. Otros están renunciando sin planes firmes, confiados en que podrán obtener un mejor trato en otros lugares a medida que la economía se recupere de la recesión pandémica.

“La tasa a la que la gente está renunciando es ridículamente alta, dado lo alto que todavía es el desempleo”, dijo Michael Pearce, economista senior estadounidense de Capital Economics. “La gente tiene tanta confianza en sus perspectivas de encontrar un nuevo trabajo que están renunciando a un ritmo sin precedentes”.

Casi 4 millones de estadounidenses dejaron sus trabajos en abril, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, una cifra sin precedentes en las dos décadas que el gobierno ha estado rastreando estos datos, lo que elevó la tasa de abandonos un 24% más alta que antes de la pandemia. (Los despidos, que alcanzaron un máximo de 13 millones en marzo de 2020, se han reducido a niveles mensuales más típicos de menos de 2 millones).

Los trabajadores se encuentran en un punto óptimo poco común: están preparados para presionar por más salarios, mejores arreglos para trabajar desde casa y otros beneficios que sienten que necesitan para quedarse, y con muchas opciones si se van.

“Los empleadores, los empleados y los solicitantes de empleo deberán resolver lo que quieren en el futuro. Dada la estrechez del mercado laboral, los empleados y los solicitantes de empleo pueden tener una mano más fuerte en este momento”, dijo Nick Bunker, director de investigación de la Indeed Hiring Lab.

Hay una forma segura de que los empleadores retengan el talento: aumentar el salario. Empresas desde Bank of America hasta Walmart han anunciado aumentos salariales, que han sido seguidos por aumentos en el interés de los solicitantes .

Según Pearce, si la tasa actual de abandono laboral se mantiene, los salarios promedio crecerían a una tasa superior al 3,5% este año, la tasa más rápida en 13 años.

En ninguna parte esto es más claro que en la industria de servicios de alimentos, donde el trabajador típico gana solo $ 20,000 al año y que tiene una tasa de abandono que es el doble del promedio nacional. Después de meses de cierres, los empleadores de bares y restaurantes están mejorando el salario y ofreciendo beneficios, y el salario ahora aumenta al doble del promedio del sector privado (4%) desde el comienzo del año.

Incluso con un aumento salarial, muchos trabajadores de servicios están dando la espalda a las humillaciones que pueden venir infamemente con el trabajo de hospitalidad: horarios inconsistentes, clientes abusivos y un mayor riesgo de COVID-19. Los trabajadores de la agricultura y la alimentación son los más propensos de todos los empelados de primera línea a contraer el virus, según un estudio preliminar de californianos en edad laboral.

Neith Borja, una supervisora ​​de turno de Starbucks, se encontró trabajando menos horas en su ubicación en el centro de Manhattan, pero los turnos eran más estresantes, dijo. La joven de 28 años le dijo a CBS MoneyWatch que constantemente les recordaba a los clientes que permanecieran enmascarados y alejados, mientras los baristas, solo dos, hacían malabares con los pedidos de bebidas. Después de que las conversaciones con su gerente le hicieran sentir que la situación no mejoraría, Borja tomó la “gran decisión” de dejar el trabajo para preservar su salud mental.

“No puedo seguir trabajando y sentir que, me estoy preparando para lo peor, cada vez que voy a trabajar”, recordó.

Antes de la pandemia, Borja había considerado a Starbucks como un empleador modelo y había aprovechado el plan de jubilación 401 (k) de la compañía y el programa de asistencia para la matrícula universitaria. La experiencia de la pandemia cambió eso, dijo. “Fue muy revelador”, dijo. “Ahora me pregunto qué están haciendo otras corporaciones para apoyar a sus trabajadores”.

Borja no está segura de cuál será su próximo trabajo, pero está bastante segura de que no será en el servicio de comidas. “Esta es una oportunidad para comenzar de nuevo y comenzar un nuevo trabajo: conocer gente nueva”.

No solo los restaurantes, las tiendas minoristas y las empresas de transporte luchan por cubrir los puestos vacantes, sino que apenas pueden retener a los trabajadores que ya tienen. Daniel Zhao, economista jefe del sitio web de empleo Glassdoor, predice que esto se acelerará durante varios meses, ya que los trabajadores que permanecieron en trabajos menos que ideales durante la pandemia buscan pastos más verdes.

#JOLTS this week showed quits jumping to a record high. Some of these quits may have simply been delayed from earlier in the pandemic.

There were ~5.1m "missing quits" during the pandemic at their peak in Feb 2021. Raises the question: how many more delayed quits may be coming? pic.twitter.com/4fm91zWyui

— Daniel Zhao (@DanielBZhao) June 10, 2021