El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó esta semana un ultimátum a los desempleados, que reciben beneficios del estado.

DeSantis anunció que estas personas deberán mostrar una constancia, que están buscando empleos, para así seguir obteniendo los subsidios del gobierno estatal.

“Normalmente, cuando están desempleados, la idea es que es temporal y necesitas buscar trabajo para poder salir del desempleo”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa, informó el servicio de noticias

El año pasado el Gobernador de Florida, firmó un decreto en el que se suspendía el requisito de buscar empleo, para los desempleados debido a la pandemia.

El mismo se vencerá el próximo 29 de mayo, fecha en la que los desempleados tendrán que mostrar su aval que están buscando empleo.

“Suspendimos eso el año pasado en este momento porque, francamente, no había trabajos”, dijo el burgomaestre.

DeSantis says Floridians receiving unemployment benefits will need to start looking for work again | Fox News https://t.co/6EPo7oHCpC

— Phyllis Nelson (@hopinginhim) May 7, 2021