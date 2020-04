¡Atención! Hombre disparó contra la Embajada de Cuba en Washington

Este jueves -en horas de la mañana- un hombre fue arrestado por la policía después de disparar con un rifle de asalto en las inmediaciones de la Embajada de Cuba en Washington.

La balacera fue reportada por varios vecinos, quienes escucharon varias detonaciones cerca de las 2:00 de la mañana, a las afueras de la embajada cubana, ubicada en la zona noroeste de Washington, dio a conocer cubaenmiami.com.

Rápidamente, la policía se dirigió al lugar y encontraron a un sospechoso con un rifle de asalto.

Afortunadamente lograron detener a la persona sin incidentes, informó la policía.

En el Twitter de Atlantide reportaron: «#Washington La policía de DC arrestó a un hombre que, según dicen, disparó un rifle de asalto hacia la embajada de Cuba durante las primeras horas del jueves por la mañana».

#Washington D.C. Police have arrested a man who they say fired an assault-style rifle towards the Cuban Embassy in Northwest during the early hours of Thursday morning. https://t.co/pRatM3Gy5K pic.twitter.com/KfjgTwj1Ai