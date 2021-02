La temporada de la NASCAR Cup Series continúa el domingo con el Dixie Vodka 400, que los espectadores pueden ver en línea con una prueba de fuboTV.

La carrera se lleva a cabo en Homestead-Miami Speedway en Florida. ¿Podrán los fans asistir al próximo evento? reportó Popculture.

Con la carrera a pocos días de distancia, los oficiales de la pista publicaron una guía que detalla información importante para los fanáticos de NASCAR que esperan asistir.

It's #DixieVodka400 race week, and we can't wait to safely host fans back at the track!

Visit the 2021 Return Guide Presented by @BaptistHealthSF ➡️ https://t.co/qEScVidYCG pic.twitter.com/nGWgfWl6gw

— Homestead-Miami Speedway (@HomesteadMiami) February 23, 2021