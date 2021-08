El huracán Ida se está intensificando y se espera que sea una tormenta de categoría 4 “extremadamente peligrosa” cuando golpee la costa de Estados Unidos, informaron los meteorólogos este sábado.

El sur de Florida podría ver tormentas eléctricas, pero no debería sentir lo peor de las afueras lluviosas de la poderosa tormenta a medida que avanza por el Golfo. Las condiciones marinas en los Cayos de Florida, difíciles en las horas de la mañana, deberían comenzar a mejorar hasta el sábado de este a oeste a medida que el huracán Ida se aleja de los Cayos hacia el centro del Golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

Aug 28 @ 12:45pm – A quick check on the radar as we enter the early afternoon hours on this Saturday. Gusty showers and thunderstorms are possible today in the far outer bands of Hurricane #Ida. The greatest potential for this activity will be along the Gulf coast. #flwx pic.twitter.com/71WHVX1DE1

— NWS Miami (@NWSMiami) August 28, 2021