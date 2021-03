El servicio de streaming Netflix está estudiando cómo restringir las cuentas compartidas entre personas que no viven juntas y ha comenzado a testear herramientas en este sentido, reportó tvynovelas.

Parece que el gigante del streaming ya no comparte la tesis esgrimida por Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, quien dijo en ese momento:

“Compartir contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir”, aseguró en 2016.

Al iniciar sesión, algunos usuarios de Netflix se vieron sorprendidos por un mensaje que reza: “Si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para continuar viendo contenido”.

Este mensaje forma parte de un test que está llevando a cabo Netflix para restringir las cuentas compartidas para asegurarse de que quien inicia sesión el suscriptor o quien viva con él a través de un código de verificación.

En un comunicado, la empresa explicó que “esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo”.

