Como es sabido, Francisco suele hacer llamadas telefónicas personales a curas y feligreses, pero lo que es menos conocido es su costumbre de enviar mensajes personales y manuscritos, normalmente en español, y a menudo en respuesta a las cartas que le llegan.

Y aunque a veces pide explícitamente que el mensaje sea confidencial, suele dejar que el destinatario decida si quiere dar a conocer su contenido.

En esta oportunidad, el padre James Martin, tras consultar con personas que conocen al Papa, decidió revelar el contenido de la misiva que recibió el 21 de junio pasado.

“Nuestro Padre del Cielo se acerca con amor a cada uno de sus hijos, a todos y a cada uno de ellos. Su corazón está abierto para todos y para cada uno”, escribió Francisco al jesuita con motivo de la conferencia de la pastoral católica “Proyección del ministerio para los católicos LGBTQ” celebrada ayer.

Pope Francis @Pontifex has sent a beautiful letter on the occasion of the Outreach LGBTQ Catholic Ministry Webinar, which happened yesterday, expressing his support for this ministry and encouraging us to imitate God's "style" of "closeness, compassion and tenderness"… pic.twitter.com/O9nTftoLDi

— James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 27, 2021