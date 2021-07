La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Danielle Levine Cava, informó la mañana de este viernes que los rescatistas reanudaron las actividades de búsqueda y rescate de las víctimas del derrumbe de una edificio de condominios de 12 plantas en Surfside al sur de Florida.

“Con más de tres millones de libras de concreto ahora removidas del colapso, nuestros primeros en responder continúan su misión de búsqueda y rescate, poniendo sus propias vidas en riesgo en condiciones extremadamente difíciles”, escribió Levine Cava a través de su cuenta en Twitter.

Agregando que “a todos y cada uno de ellos: gracias”.

With over three million pounds of concrete now removed from the collapse, our first responders continue their search and rescue mission — putting their own lives at risk in extremely difficult conditions.

To each and every one of them: thank you. pic.twitter.com/t7uNvH3F8j

