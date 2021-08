La depresión tropical Grace empapó el lunes Haití, que dañó el terremoto, y amenazó con arrojar hasta 15 pulgadas (38 centímetros) de lluvia en un paisaje donde la gente se amontona en los campos y busca sobrevivientes de un terremoto de 7.2. La tormenta tropical Fred se acercaba a la costa noroeste de Florida, donde los meteorólogos dijeron que podría tocar tierra el lunes por la noche.

Un tercer sistema estaba cobrando fuerza en el Atlántico, donde se esperaba que girara alrededor de las Bermudas como tormenta tropical esta semana.

MONDAY 8 A.M. ADVISORY: Tropical Depression Eight is moving southward near Bermuda. #7weather #flwx pic.twitter.com/6zGnTVEfum — Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 16, 2021

El Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. Midió los vientos máximos sostenidos de Fred a 60 mph (85 kph) y dijo que podrían fortalecerse ligeramente antes de tocar tierra. Para el lunes por la mañana, estaba a 145 kilómetros al sur-suroeste de Apalachicola, Florida, moviéndose hacia el norte a 15 kilómetros por hora (10 mph).

Las principales amenazas de Fred son las lluvias, de 4 a 8 pulgadas (10 a 20 centímetros) para Big Bend y Panhandle de Florida, y la marejada ciclónica. El agua alta entre 3 a 5 pies (1 a 1,5 metros) podría ingresar al área entre Indian Pass y el río Steinhatchee, dependiendo de la marea en el momento de la llegada de Fred.

MONDAY 8:30 A.M. ADVISORY: Hurricane Hunters found that Fred has intensified and is located a little further east. Instead of 50 mph winds, Fred now has 60 mph winds. #7weather #flwx pic.twitter.com/mGp6H7Byze — Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) August 16, 2021

Grace, mientras tanto, se movía sobre Hispaniola el lunes después de que cayera lluvia sobre Puerto Rico. Con hasta 10 pulgadas (25 centímetros) de lluvia constante y más en áreas aisladas, fue posible que se produjeran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Haití y la República Dominicana.

Los haitianos a lo largo del sur de la península, que está soportando la peor parte del clima, han estado luchando para lidiar con los efectos del terremoto de magnitud 7.2 del sábado, al que ya se atribuyó casi 1.300 muertes.

Grace estaba centrada a 160 millas (260 kilómetros) al este-sureste de Puerto Príncipe, Haití, y se movía hacia el oeste a 15 mph (24 kph). Se pronostica que los vientos máximos se mantendrán alrededor de 35 mph (55 kph) hasta que se acerque a Jamaica el martes, informó WSVN.