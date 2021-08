El equipo del Centro Nacional de Huracanes (NHC) monitorea tres sistemas atmosféricos en el Atlántico.

Afortunadamente, no hay mucho de que preocuparse porque las probabilidades de desarrollo son bajas.

Aun así, estos sistemas podrían traer algunas lluvias. Te compartimos la información más importante sobre el aviso publicado el sábado mañana para que estés preparado, reportó ElNuevoHerald.

We continue to watch three weather systems in the tropical Atlantic, but none are showing immediate signs of development. The two western systems are likely to move into the Caribbean region during the upcoming week, so continue to monitor https://t.co/tW4KeFW0gB for the latest. pic.twitter.com/71UzVc8ikA — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 7, 2021

Perturbación 1

Esta amplia zona de baja presión se encontraba a unas 200 millas al sur de las islas de Cabo Verde y llevaba lluvias y tormentas desorganizadas. El viernes por la tarde, sus posibilidades de desarrollo durante un período de cinco días eran del 60%. Eso se ha reducido a la mitad. Pero estas cosas pueden evolucionar.

The tropical Atlantic is getting a little bit more active during this first week of August. However, none of the systems we are watching are showing any signs of imminent development. Continue to monitor https://t.co/tW4KeFW0gB for the latest on these weather systems. pic.twitter.com/AOFPbM62bC — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 7, 2021

“Aunque las condiciones ambientales son mínimamente propicias, es posible que se desarrolle un poco el desarrollo de este sistema durante los próximos días mientras el sistema se mueve de oeste-noroeste a oeste a través del Atlántico tropical oriental y central a una velocidad de 10 a 15 mph”, dijo el aviso de los meteorólogos.

Perturbación 2

“Pequeña pero bien definida”, describen los meteorólogos al segundo sistema. Esta área de baja presión en el este estaba a unas 1,000 millas al oeste de las islas de Cabo Verde y tiene algunas lluvias sobre las aguas. A medida que se desplaza hacia el oeste-suroeste u oeste durante el fin de semana, podría acelerar un poco cuando se mueva hacia el oeste-noroeste sobre el Atlántico central a mediados de semana.

Aug 4, 2pm EDT: The Tropics are getting more active with two primary disturbances. One is several hundred miles east of the Lesser Antilles, and the other should emerge off W Africa late tomorrow. It's time to regularly monitor the latest forecasts at https://t.co/tW4KeFW0gB! pic.twitter.com/lLltKQi5gT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 4, 2021

El Centro de Huracanes estima los mismos números que la perturbación anterior: 20% en dos días, 30% en cinco.

Perturbación 3

Esta onda esta sobre el Atlántico tropical centro-occidental y, a partir del sábado por la mañana, estaba produciendo una actividad de lluvia limitada. “No se prevé un desarrollo significativo de este sistema, ya que se mueve hacia el oeste-noroeste a través de las Antillas Menores y el este del Mar Caribe durante la primera parte de la próxima semana”, dijo el pronóstico.

The Tropical Cyclone Report for Tropical Storm #Ana (May 22-23, 2021) has been posted on the NHC website:https://t.co/mEN7uvumvU pic.twitter.com/9UB7eh8qNw — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 4, 2021

Probabilidad de formación en 48 horas: casi cero. Probabilidad de formación en cinco días: 10%.

En Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan afirmó que el impacto que dejará esta onda el próximo martes, se limitará a un amplio evento de lluvias y tronadas que pudieran resultar en inundaciones y deslizamientos.

Showers near an area of low pressure located 150 miles east-southeast of Jacksonville, Florida, remain disorganized. However, a tropical depression could still form overnight or on Monday before it reaches the coast of northeastern Florida or Georgia.https://t.co/m9946DGzPQ pic.twitter.com/PEusVhalyf — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 25, 2021

La agencia estipuló que el disturbio no tendrá un desarrollo ciclónico significativo durante su movimiento sobre las Antillas Menores y el Caribe.