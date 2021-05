El Aeropuerto de Miami se convirtió este lunes en el nuevo centro de vacunación de la ciudad, contra el Covid-19.

En el mismo podrán vacunarse tanto el personal que labora en el terminal aeroportuario, como los viajeros que residan en Florida

Las personas que deseen vacunarse para prevenir el Covid19 tendrán en el Aeropuerto de Miami dos sitios.

El primero será en Concourse D, Auditorio del 4 ° piso, piso de arriba desde la puerta 1 y el otro estará en la ubicación para conducir: 75 Bus Road, Miami, FL 33102 (lote de desbordamiento de taxis de MIA).

Las personas mayores de 18 de años que estén en el Aeropuerto de Miami podrán recibir su primera dosis de la vacuna.

Breaking news 📢! Starting May 10, MIA will be offering on-site COVID-19 vaccinations to:

✅ Airport employees

✅ Employees' family & friends

✅ Travelers who live & work in Florida

— Miami Int'l Airport (@iflymia) May 4, 2021