Las autoridades de Cape Coral ordenaron el retiro de la propaganda política de sus calles y afirmaron que aplicarán multas a quienes no cumplan la ordenanza. La ciudad envió una comunicación a todos los candidatos que se midieron en estos comicios para que apenas terminada las elecciones retiraran la propaganda, pero eso también aplica para los residentes, de lo contrario, podrían ser multados, según difundió miamimundo

Como se sabe, los carteles políticos han invadido las principales calles y zonas residenciales pero de acuerdo con una ordenanza municipal, toda propaganda debe retirarse tres días después de celebrarse las elecciones, por lo que ya el tiempo venció.

Denis Sequera, residente de Cape Coral, dijo que “lógicamente, si ya terminaron las elecciones, es una cosa muy lógica que recojan toda la propaganda política”.

Y muchos ya lo están haciendo de forma voluntaria y es que la medida estipula que los avisos deben ser retirados por miembros de la campaña o dueños de propiedades, pero algunos residentes no están de acuerdo.

Por su parte, algunos vecinos de Cape Coral, indicaron que “si eres propietario debes poder hacer lo que quieras en tu propiedad. No me gusta que nadie me diga qué hacer en mi jardín”, dijeron Las autoridades han dicho que primero emitirán un aviso a quien no haya quitado los carteles, luego serán multados.

“Estoy de acuerdo es verdad que afea bastante y en todas las esquinas hay puesto un cartel, estoy de acuerdo que ya lo retiren ya”, dijo Miguel Carrero.

Aunque el monto de la multa no ha sido especificado, las autoridades piden la colaboración de todas las personas.

