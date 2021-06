SeaWorld Orlando anunció que, por primera vez este otoño, el parque acogerá el evento Howl-O-Scream. Las funciones se realizarán en noches específicas entre el viernes 10 de septiembre y el domingo 31 de octubre.

El evento inaugural de este año contará con casas encantadas, scarezones y haunts itinerantes en todo el parque, espectáculos espeluznantes, e incluso algunos giros de miedo en algunas de las atracciones del parque.

Universal, por su parte, está moviendo sus Halloween Horror Nights de regreso a sus operaciones normales.

Y, ahora, la compañía está haciendo lo mismo con su parque insignia de Orlando, reportó OrlandoInformer

BREAKING: SeaWorld Orlando has announced that Howl-O-Scream is coming to Orlando. The Halloween event will run select night September 10-October 31. pic.twitter.com/jQ9dKpymlL

— Ashley Carter (@AshleyLCarter1) June 4, 2021