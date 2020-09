El Hospital Veterinario de la Universidad de Florida atendió recientemente a un paciente muy peculiar: un caimán de 660 libras llamado Bob,, según difundió wsvn

Bob requería de atención médica especializada.

Bob, a 660-lb. alligator from @StAugGatorFarm, visited our hospital for radiographs to assess his right rear leg for a cause of lameness. Preliminary evaluation showed evidence of osteomyelitis. Our zoo med team will continue to monitor his progress. Good luck Bob (& Go Gators!) pic.twitter.com/DHjcfN2FOp

— UFVetMed (@UFVetMed) September 4, 2020