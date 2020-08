La usaria @Skyelaringsroll en Twitter grabó un video del incidente, afirmando que “salimos de nuestro bote porque se estaba hundiendo mientras estábamos atrapados allí y el empleado de Disney World decidió decirnos que deberíamos habernos quedado en el bote, pero se hundió tan pronto nos salimos “.

so we got out of our boat because it was sinking while we were stuck there and the disney world employee decided to tell us that we should’ve stayed in the boat but it went under as soon as we all stepped out… nice #DisneyWorld #splashmountain #MagicKingdom #disney not okay???? pic.twitter.com/15zMnP1wgX

— sky💫 (@skyelaringrsoll) August 3, 2020