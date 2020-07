Anteriormente, Alsina aseguró que mantuvo una relación con Jada después de hablar con el propio Will, por lo que el affaire no fue oculto. No obstante, el actor negó haber aprobado el romance entre su esposa y el amigo de su hijo. “La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo”, insistió Jada sobre la afirmación de August de que Will le dio “permiso” para tener una aventura con su mujer.

En su programa de Facebook Watch, que tiene 7,1 millones de seguidores, Jada también admitió que una vez que ella y Will resolvieron las cosas, August rompió todos los lazos con ella. “Lo dejé pasar y no he hablado con él desde entonces”.