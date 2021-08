El sistema de transporte público de Miami-Dade siente de nuevo la presión por la propagación del COVID-19, esta vez sin las medidas de emergencia que aumentaron la limpieza de los autobuses y redujeron la cantidad de pasajeros que pueden abordar los vehículos.

El Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade declaró el miércoles que 63 operadores de autobuses estaban en casa debido al COVID-19 y que un técnico de autobuses murió por esta causa el sábado. El técnico no fue identificado. El sindicato de transporte público del condado reveló que un supervisor también murió recientemente a causa del virus.

Today’s COVID-19 dashboard: https://t.co/d6A6MqRGAJ

➔ 7-day positivity: 14.04%

➔ 1,888 patients hospitalized

➔ 320 of these patients are on ventilators

➔ 86% of those admitted yesterday were unvaccinated

Help stop the spread by getting vaccinated & masking up around others.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) August 19, 2021