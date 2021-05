La Administración Federal de Aviación advierte a los viajeros aéreos sobre lo que describe como un aumento dramático en el comportamientos rebeldes o peligrosos a bordo de los aviones de pasajeros.

En un año típico, la agencia de transporte ve de 100 a 150 casos formales de mal comportamiento de los pasajeros. Pero desde principios de este año, dijo la agencia, que el número de casos reportados ha aumentado a 1.300, un número aún más notable dado que el número de pasajeros permanece por debajo de los niveles prepandémicos. Reportó NBC.

El comportamiento en cuestión incluye a los pasajeros que se niegan a usar máscaras, beben en exceso y se involucran en un presunto asalto físico o verbal, incluido lo que la agencia describe como intimidación política y acoso a los legisladores. que se traduce en comportamientos rebeldes y/o peligrosos.

We will not tolerate interfering with a flight crew and the performance of their safety duties. Period.



