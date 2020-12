Este miércoles las autoridades anunciaron que esperan que un aumento de la recompensa les ayude a dar pistas sobre el tiroteo que dejó una adolescente de 17 años muerta en el suroeste de Miami-Dade el año pasado.

La policía de Miami-Dade señaló que la recompensa por el asesinato de Gabriela Aldana es ahora de 10.000 dólares.

Al momento del crimen, Aldana estaba en el estacionamiento de un centro comercial en el bloque 11800 de la calle 26 sudoeste, cuando se le acercó un auto desconocido justo después de las 02:00 a.m. el 24 de mayo de 2019.

La policía dijo que se hicieron disparos desde el interior del coche, que alcanzaron a Aldana. Para cuando los oficiales llegaron, el vehículo había huido de la escena.

#UPDATE: The reward on this case has increased to up to $10,000. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/gs5pmK545r

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) December 9, 2020