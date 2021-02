Al mediodía del sábado aún era posible encontrar boletos para disfrutar en vivo del Super Bowl LV en el que jugarán el domingo los Chiefs de Kansas City contra los Buccaneers de Tampa Bay en el Raymond James Stadium, reportó efe

Ticketmaster informó que hasta el mediodía del sábado había alrededor de 140 disponibles, con precios que oscilaban entre los 5.200 dólares (unos 4.316 euros) en los asientos más económicos hasta casi los 23.000 dólares (unos 19.090 euros) por las mejores posiciones en el estadio.

Recordemos que esta fue la empresa elegida por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para hacer la venta de las entrada

Lo cierto es que el Super Bowl 2021 estará marcada por el Covid-19, que condicionará al partido más importante del año en lo deportivo, televisivo y comercial. Los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs se enfrentarán en la madrugada española del domingo 7 al lunes 8 de febrero, rodeados de un buen número de novedades y limitaciones que marcarán el evento en sí mismo.

