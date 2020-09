Si aún no ha recibido su cheque de estímulo completo, puede que aún haya tiempo de enviar su información al IRS y recibir su pago este año.

El gobierno ha enviado millones de cheques por montos de hasta $1.200 por persona o $2.400 por pareja casada, más $500 para los dependientes menores de 17 años.

Aún así, algunas personas fueron excluidas del pago de $1,200, o no recibieron los $500 para los cuales sus hijos eran elegibles.

Dos próximas fechas límite del IRS podrían permitir que aquellos que no suelen presentar declaraciones de impuestos presenten su información a la agencia para obtener el dinero para el que califican este año.

Si usted recibe beneficios de Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario, Departamento de Asuntos de Veteranos o Junta de Jubilación Ferroviaria, tiene hasta el 30 de septiembre para ingresar la información de sus hijos dependientes en el portal en línea del IRS que no está en línea.

La fecha límite se aplica específicamente a las personas en esas categorías que no usaron la herramienta antes del 5 de mayo, según el IRS. Aquellos que presentaron la información después del 5 de mayo recibirán automáticamente los pagos para sus dependientes en octubre, según la agencia tributaria.

Los que no cumplan con el plazo del 30 de septiembre recibirán un crédito cuando presenten sus declaraciones de impuestos el próximo año.

Los pagos adicionales vendrán de la misma forma en que se enviaron los cheques iniciales, ya sea a través de depósito directo o cheques de papel enviados por correo.

Aquellos que esperan más dinero pueden comprobar su estado en la herramienta “Get My Payment”.

Los estadounidenses que tienen pocos o ningún ingreso pueden calificar para un cheque de estímulo.

Sin embargo, es posible que el IRS no tenga información sobre esas personas porque normalmente no presentan declaraciones de impuestos.

La agencia está haciendo un esfuerzo para notificar a esas personas que tienen hasta el 15 de octubre para presentar su información con el fin de recibir dinero este año.

La semana pasada, la agencia anunció que está enviando 9 millones de cartas para notificar a la gente que podrían ser elegibles para el dinero.

La herramienta de no solicitud está dirigida a personas con ingresos inferiores a 12.200 dólares y a parejas casadas que ganan menos de 24.400 dólares. Las personas que no trabajan o que no tienen ingresos también pueden usar el portal.

Las familias que utilizan el crédito fiscal por ingresos laborales o el crédito fiscal por hijos no pueden utilizar la herramienta. En su lugar, deben presentar una declaración de impuestos regular.

Hay razones por las que algunos individuos y familias pueden no calificar para los cheques de estímulo. Deben tener un número de seguro social válido y ser ciudadanos americanos o residentes extranjeros, entre otros requisitos que el IRS describe en su sitio web.

Aquellos que sean elegibles y que no cumplan con la fecha límite del 15 de octubre podrán reclamar los pagos de estímulo como un crédito en sus declaraciones de impuestos del próximo año.

