La Oficina del Médico Forense del Condado de Broward publicó un boceto el viernes de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en la Interestatal 95 en Pompano Beach a principios de este mes con la esperanza de que alguien pueda identificarlo.

La Patrulla de Carreteras de Florida fue notificada sobre el cuerpo el 17 de abril después de que la víctima fuera encontrada tirada en la rampa de salida de la I-95 en dirección norte cerca de Atlantic Boulevard.

Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Broward, la víctima era un hombre blanco o mestizo, que medía 6 pies de altura y pesaba 175 libras. Se cree que la víctima tenía entre 20 y 30 años de edad y tenía el cabello castaño corto y caído y barba y bigote.

