Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló este martes que las autoridades chinas han impedido por ahora la llegada de algunos expertos de la misión que debe investigar el origen del coronavirus, por lo que se mostró “muy decepcionado” con Pekín, reportó elnacional

Por Redacción Miami Diario

El director general de la OMS dijo que “en las últimas 24 horas varios de los expertos comenzaron su viaje a China desde sus países, pero hoy hemos sabido que las autoridades chinas no finalizaron los permisos necesarios para la llegada del equipo, por lo que estoy muy decepcionado”.

Agregó que “algunos de ellos en el último minuto, no pudieron viajar a China”, añadió el experto etíope, quien durante más de un año había elogiado a Pekín por su colaboración en la pandemia, algo que había sido criticado por gobiernos como el de Estados Unidos.

"I've been assured that #China is speeding up the internal procedure for the earliest possible deployment. We are eager to get the mission underway as soon as possible"-@DrTedros #COVID19 https://t.co/upE0P1EjL1 — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021

Se pudo conocer que el director general añadió que la OMS está en contacto con las autoridades del país asiático para “dejarles claro que la misión es prioritaria” y afirmó que desde China le han asegurado que acelerarán los procedimientos para facilitar el inicio de la misión.

La misión, de acuerdo con la información suministrada por la OMS en noviembre, está formada por científicos de Estados Unidos, Japón, Rusia, el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Catar.

"Today we learned that Chinese officials have not yet finalised the necessary permissions for the team’s arrival in #China. I am very disappointed with this news given that two members had already begun their journeys & others were not able to travel at the last minute"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 5, 2021

Algunos están ligados a esa agencia con sede en Ginebra, otros a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros a la Organización Mundial de Sanidad Animal.

La misión debería viajar, entre otros lugares, a la ciudad de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de covid-19, y en principio su objetivo es encontrar el posible origen animal del coronavirus SARS-CoV-2 y a través de qué canales de transmisión al ser humano.

La organización de esta misión se ha demorado durante meses, y ha estado rodeada de secretismo, tanto por parte de las autoridades chinas como de la propia OMS.

