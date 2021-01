Los congresistas, senadores y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mostraron su rechazo ante la creación de un Gobierno Federal para que controle el envío de la vacuna contra en Covid-19 a los estados.

Esta propuesta hecha por el nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden, echa en tierra a lo hecho por su antecesor Donald Trump quien le daba la autonomía a los estados para poder adquirir las vacunas para combatir la pandemia.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart coincide con el gobernador de Florida Ron DeSantis, quien ha dicho que en Florida ya hay un buen plan de distribución y centros de vacunación, y que el problema es tener suficientes dosis de la vacuna contra el coronavirus.

