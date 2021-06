Los altos indicies de violencia que ha habido en las últimas semanas, en Miami-Dade han preocupado a las autoridades gubernamentales.

Uno de ellos es el Presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, José “Pepe” Díaz quien este lunes dijo que se debe bajar de manera inmediatamente estos hechos que han enlutado a varias familias en la ciudad.

“Nuestro objetivo es erradicar la estupidez que está ocurriendo”, relató Díaz durante una rueda de prensa que sostuvo el lunes.

El presidente de la Comisión del Condado, José “Pepe” Díaz, indicó que la ciudad de Miami-Dade tiene los elementos para diseñar una estrategia para que los índices de violencia bajen de manera radical.

“Nos estamos tomando esto muy en serio. Tenemos todos los recursos que podemos para ayudar a encontrar a estos cobardes que se aprovechan de este tipo de situaciones. Es algo que no vamos a tolerar ”, dijo Díaz.

Expresó que se debe crear reuniones con los jóvenes, quienes son los más vulnerables, a que incurran en estos hechos delictivos.

“Necesitamos asegurarnos de que tengan un futuro en el que no solo vean estar en la esquina como todo lo que pueden tener en su vida. ¡No! Hay otras cosas que pueden hacer en su vida. Aquí es donde los programas de mentores, pagándoles para tener un trabajo, trabajan con ellos. Ese es un sector “, comentó el dirigente.

