Este sábado los oficiales federales interceptaron un sobre dirigido a la Casa Blanca que contenía el veneno conocido como ricino.

La carta fue interceptada en una instalación del gobierno que revisa el correo dirigido a la Casa Blanca y al Presidente Donald Trump, dijo un funcionario.

La investigación en curso está dirigida por el El FBI, el Servicio Secreto y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos para determinar el origen de la carta.

En un comunicado, el FBI dijo que los agentes estaban trabajando para investigar “una carta sospechosa recibida en una instalación de correo del gobierno de Estados Unidos” y que “no se conoce ninguna amenaza a la seguridad pública”.

En el año 2018 un veterano de la Marina fue arrestado por enviar sobres a Trump y a miembros de su administración que contenían la sustancia de la que se deriva el ricino.

