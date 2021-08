Este miércoles, autoridades sanitarias federales de Estados Unidos aprobaron la administración de una tercera dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19.

La aplicación de este refuerzo serpapara personas que hayan cumplido ocho meses desde que completaron el proceso de vacunación.

Un comunicado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos indicó que la tercera dosis comenzaría a aplicarse en estados Unidos a partir del 20 de septiembre, únicamente para quienes hayan alcanzado ese lapso de tiempo desde su segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, o desde la dosis única de Johnson & Johnson.

Los trabajadores de la salud y adultos mayores serán los primeros en comenzar a recibir esta dosis de refuerzo.

“Basado en nuestro análisis, la protección actual (de las vacunas) contra la forma más grave de la enfermedad, la hospitalización, y la muerte puede ir disminuyendo en los próximos meses, especialmente entre aquellos que tienen más riesgo o que se vacunaron durante la primera fase de la campaña de vacunación”, sostuvo Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

“Por esa razón, pensamos que una dosis de refuerzo se necesitará para maximizar la protección de la vacuna y prolongar su durabilidad”, agregó según CNN.

