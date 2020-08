Una avioneta hizo un aterrizaje de emergencia en la Autopista Sawgrass el viernes en la noche. El incidente ocurrió en la frontera de Broward County’s Parkland y Coral Springs, según la Patrulla de Carreteras de Florida, difundió local10

La avioneta aterrizó en los carriles del este alrededor de las 10:30 p.m., justo al este de University Drive. El teniente Yanko Reyes de la FHP dijo que nadie resultó herido.

Según Flightaware, el Piper PA-28 Cherokee había salido del Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale alrededor de las 9:30 p.m.

Según FHP, el avión tenía un problema mecánico que afectaba el flujo de combustible, lo que le impisió volver a la base.

El piloto, identificado como un varón hispano de 29 años, era la única persona en el avión y no estaba herido.

El avión pertenece a First Choice Air Inc., una compañía con sede en Tampa, recientemente registrada bajo el nombre de Jairo Bustamante.

La tripulación pasó gran parte de la noche destripando el avión y poniéndolo en un remolque para sacarlo de la vía.

All lanes on the Sawgrass Expressway eastbound have reopened except the entrance ramp from University Dr. Please use caution as you drive through the area. https://t.co/YvtE96MO5Q pic.twitter.com/brbWxg8Dvv

— FHP West Palm Beach (@FHPPalmBeach) August 8, 2020