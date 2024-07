Aviso de calor en Miami-Dade y Broward: Prepárate para temperaturas extremas

Las altas temperaturas no dan tregua en el sur de Florida. Esta semana, los condados de Miami-Dade y Broward están nuevamente bajo un aviso de calor que se mantendrá vigente hasta las 7 p.m. del jueves. Con el verano en pleno apogeo, todos debemos estar preparados para enfrentar un clima sofocante, que podría poner en riesgo la salud de muchas personas, especialmente las más vulnerables.

El clima en Miami-Dade y Broward suele ser cálido durante todo el año, pero las olas de calor como esta traen consigo un aumento significativo en las temperaturas. Más allá de esto, la humedad intensa agrava aún más la sensación térmica.

Los expertos meteorológicos señalaron que aunque la mañana del jueves comenzó con temperaturas en los 70 grados, la humedad logró que la sensación térmica se eleve por encima de los 90 °F en cuestión de horas.

Las autoridades locales y los servicios de emergencia están en alerta, emitiendo recomendaciones para que los ciudadanos se mantengan seguros. En este contexto, la Cruz Roja y el Servicio Meteorológico Nacional difundieron una serie de consejos para manejar las altas temperaturas, desde mantenerse hidratado hasta evitar actividades extenuantes al aire libre durante las horas pico de calor.

⚠️ The Heat Advisory continues TODAY, July 25th for Broward and Miami-Dade Counties. Heat indices of 102 to 105 are forecast today for the two counties. #flwx https://t.co/Y1Pg885qDm

— NWS Miami (@NWSMiami) July 25, 2024