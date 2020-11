Lo que comenzó como una tranquila excursión en kayak para avistar ballenas , acabó con un monumental susto que casi les cuesta la vida. Por suerte, las dos protagonistas de la historia vivieron para contarla y grabarla con el móvil.

En el video que se ha hecho viral en las redes, se puede ver como una ballena irrumpe ante el kayak en el que navegaban Julie McSorley y Liz Cottriel. Estas dos amigas de San Luis Obispo, en California, salieron el pasado fin de semana de excursión para ver ballenas frente a las costas de Avila Beach.

Talk about a close call!

Two kayakers were almost swallowed by a breaching humpback whale 🐋 off Avila Beach, CA

It capsized the kayak but luckily they are okay

Check it out from two amazing points of view. pic.twitter.com/NnIDxsxyse

