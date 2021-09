Este miércoles fue dado de alta el balsero cubano, que fue encontrado el lunes en su balsa, frente a Key Biscayne.

El hombre que salió de la isla antillana, la semana pasada fue encontrado por un hombre que estaba en la bahía que al ver su estado decidió darle agua y llamó a las autoridades, que lo llevaron al Jackson Memorial Hospital, en Miami.

El balsero, del cual se desconoce su identidad comenzó la travesía junto a un tío, una mujer y su hermano. Pero el único que sobrevivió fue él.

Tras ser entrevistado por los medios de comunicación de la ciudad, el balsero indicó que durante su travesía muchas cosas pasaron por su mente.

“Pensé en muchas cosas”, dijo. “Pensé, ‘¿Voy a llegar allí? ¿Voy a morir? ¿Qué me va a pasar? Pensé en muchas cosas “.

— WSVN 7 News (@wsvn) September 1, 2021