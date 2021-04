Luego de unos días de ausencia Bam Adebayo nuevamente fue el hombre clave, para que los Miami Heat vencieran el miércoles al San Antonio Spurs, con score de 87 a 107.

El jugador tuvo una espectacular jornada, en el desafío disputado en el American Airlines Arena, al anotar 23 puntos, dio cinco asistencias y tomó ocho rebotes.

El equipo consiguió un parcial de 15-2 en el último cuarto y tuvo una diferencia máxima de 22 puntos para que el juego terminara con el score de (85-107).

Pero Adebayo no fue el único que sobresalió por el Miami Heat, su compañero Jimmy Butler también tuvo una jornada sobresaliente ante los texanos.

Butler culminó la faena con los 18 puntos, 11 asistencias y siete rebotes.

Con esta victoria los dirigidos por Eric Spoelstra, se acercan más a los puestos de clasificación a la postemporada al dejar marca de 31 y 28. En estos momentos están en la séptima casilla.

