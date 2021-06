La Alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava dijo a través de Twitter: A todos nuestros residentes LGBTQ: ¡Los cubro! Los amo. Esta comunidad los ama, y ​​estoy muy orgullosa de ondear la bandera del Orgullo sobre el hall del condado por primera vez en la historia de Miami-Dade.

La mandataria local subió varias fotos de la bandera multicolor que permanecerá durante todo este mes de junio, mes del Orgullo.

Con respecto a este símbolo, se está gestando una lucha para sustituir la bandera del Orgullo por algo más inclusivo, por eso algunos miembros de la comunidad LGBTQ del condado de Miami-Dade no querían que esta ondeara en el Ayuntamiento.

La histórica bandera del arco iris podría ser sustituida por una nueva bandera del orgullo progresista, aclamada como un símbolo más inclusivo con rayas negras, marrones, rosas, blancas y azul claro, que representan a los más marginados dentro de la comunidad LGBTQ.

La Alcaldesa ha manifestado su apoyo a la comunidad LGBTQ, en su Twitter afirmó antes de ocupar su cargo actual: Como madre de una hija gay, sé que necesitamos aliados que defiendan los derechos de todos en nuestra comunidad. Estoy orgullosa de defender y luchar por los derechos y la igualdad LGBTQ… me aseguraré de que todos los residentes sepan que son bienvenidos y amados.

Recientemente, el Departamento de Policía de Miami-Dade hizo honor a la comunidad LGBTQ con su nueva patrulla conmemorativa.

Art Acevedo, el nuevo jefe de policía de Miami, presentó el vehículo decorado con los colores de la bandera del pride, y tiene palabras como “esperanza”, “amor”, “igualdad”, “inclusión”, “bondad”, “paz” y “fuerza a través de la unidad”.

Será utilizado para “establecer una relación de mayor confianza dentro de nuestras comunidades”, según explicó el sargento de la MDPD, Orlando López, en la ceremonia de inauguración realizada en el Doral. “¿Qué mejor manera de ayudar a educar al público sobre el Orgullo y promover el compromiso entre las fuerzas del orden y la comunidad a la que servimos?”

Daniella Levine Cava, Alcaldesa de Miami-Dade, señaló en ese momento, “Mientras trabajamos juntos para informar mejor a nuestra comunidad, todos crearemos una comunidad más empática, más solidaria y más unificada”.

To all our LGBTQ residents: I’ve got your back!

I love you. This community loves you – and I’m so proud to fly the Pride flag over county hall for the first time in Miami-Dade’s history. pic.twitter.com/h1RnIArNuY

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 2, 2021