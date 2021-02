Bank of America anunció hoy que triplicará su iniciativa para la compra de casa a precio razonable a $15,000 millones hasta el 2025, con el objetivo de ayudar a más de 60,000 personas y familias a comprar casa.

El Programa para Comprar Casa Propia de Bank of America™, una iniciativa de $5,000 millones que comenzó en 2019, ayuda a los compradores de casa de ingresos bajos y moderados en todo el país a comenzar a construir un patrimonio personal y un legado familiar al convertirse en dueños de casa. La compañía ha superado este compromiso y, al hacerlo, ha ayudado a casi 21,000 personas y familias a comprar casa a través de préstamos a costo razonable y más de $180 millones en subsidios para el pago inicial y los costos de cierre.

“Ser dueño de casa es un gran impulso que ayuda a las familias a acumular capital con el tiempo y fortalece a nuestras comunidades. Ahorrar lo suficiente para comprar una casa puede ser un gran reto, por lo que no es de extrañar que hayamos visto una respuesta extraordinariamente positiva a nuestros programas. Estamos motivados con nuestro objetivo de ayudar a aún más compradores de casa a prepararse para ser dueños de casa ahora y en el futuro”, dijo D. Steve Boland, presidente del sector minorista de Bank of America.

En la actualidad, la mitad de los préstamos hipotecarios de Bank of America están destinados a familias y comunidades multiculturales o de ingresos bajos y moderados. El Programa para Comprar Casa Propia se enfoca en ayudar a las personas a recorrer el camino para convertirse en dueño de casa a precio razonable a través de una combinación de productos, recursos y experiencias especialmente diseñados para nuestros clientes. El programa incluye dos programas de subsidio de nuestra propiedad para compradores casa, para ayudar a los posibles compradores con los costos iniciales de la compra de una casa:

Programa de Subsidio de pago inicial : Este programa ayuda a los clientes a superar la barrera más grande para ser dueños de casa: el pago inicial. En más de 260 ciudades y condados de todo el país, los compradores que califican pueden recibir el 3% del precio de compra de la casa o hasta $10,000 para el pago inicial, lo que sea menor. No se requiere un reembolso.

: Este programa ayuda a los clientes a superar la barrera más grande para ser dueños de casa: el pago inicial. En más de 260 ciudades y condados de todo el país, los compradores que califican pueden recibir el 3% del precio de compra de la casa o hasta $10,000 para el pago inicial, lo que sea menor. No se requiere un reembolso. Programa America’s Home Grant®: Este programa ofrece un crédito del prestamista de hasta $7,500 que puede usarse para costos de cierre no recurrentes, como el seguro de título de propiedad y los cargos por registro, o para reducir permanentemente la tasa de interés. Los fondos no requieren reembolso y se pueden combinar con los fondos del Subsidio de pago inicial para reducir los costos de ser dueño de casa.

Cuando se combinan los programas de subsidio, los compradores de casa reciben un promedio de aproximadamente $14,000 como ayuda para comprar casa. Los programas de subsidio se utilizan a menudo en combinación con hipotecas con pago inicial bajo para reducir en gran medida el pago inicial requerido para comprar casa. Los préstamos con pago inicial bajo son hipotecas competitivas de tasa fija con pagos iniciales tan bajos como del 3%, que requieren un seguro hipotecario de menor costo, o que no requieren seguro. En la actualidad, casi el 85% de estos préstamos se destinan a compradores de casa por primera vez.

Este esfuerzo complementa el compromiso de cuatro años de mil millones de dólares de Bank of America para ayudar a promover la igualdad racial y las oportunidades económicas. La labor se enfoca en abordar la brecha racial de patrimonio en las comunidades afroamericanas e hispanas con un enfoque en vivienda a precio razonable, salud y atención médica, trabajos y actualización profesional y pequeñas empresas. A través del Programa para Comprar Casa Propia, Bank of America está afrontando dos de las mayores barreras para ser dueño de casa, el pago inicial y los costos de cierre, lo que aumentará el acceso a la compra de casa a miles de personas que históricamente no han podido tener casa propia.

Bank of America ofrece recursos adicionales para prepararse para ser dueño de casa. El centro de recursos Bank of America Real Estate Center® (solo se ofrece en inglés) facilita aún más a los posibles compradores de casa identificar cuáles son las propiedades que califican para los subsidios. La característica más reciente etiqueta las propiedades en venta que califican para el pago inicial y los subsidios de costos de cierre ofrecidos por la compañía. Los futuros compradores también pueden prepararse para ser dueños de casa al usar la Edu-Serie en Línea para Comprar Casa por Primera Vez de Bank of America™, disponible en inglés y en español, la cual proporciona una guía fácil de entender para comprar y financiar una casa.

Bank of America atiende las necesidades de vivienda de las comunidades y clientes de ingresos bajos y moderados por medio de múltiples canales, incluso a través de centros financieros en todo el país y nuestra experiencia digital para hipotecas Digital Mortgage Experience.

Con información de nota de prensa