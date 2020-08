¿Qué tienen en común Billie Eilish, Childish Gambino, Sheryl Crow, Megan Thee Stallion o Beyoncé? Pues además de que todos ellos son grandes artistas, también forman parte del playlist de 53 canciones que han ayudado a Barack Obama a sobrevivir a este extraño 2020.

Y el expresidente de los Estados Unidos ha compartido esa lista a través de las redes sociales, reportó WSVN.

Lo hizo la misma noche en la que su esposa, Michelle Obama, pronunciaba un poderoso discurso de apertura durante la Convención Nacional Demócrata.

Pero en vez de centrarse en la política, el que fuera máximo mandatario de los Estados Unidos publicó su tradicional lista con las canciones que, para él, han sido más importantes del año.

Sin embargo, el playlist no se reduce a canciones de este año 2020, sino que también incluye éxitos pasados que han sido importantes para el expresidente.

En definitiva, es una lista que, como reconoce Obama, “es una mezcla de géneros que viaja a través de varias épocas. Creo que hay algo aquí para todos, espero que lo disfruten”.

Over the past few months, I’ve spent a lot of time listening to music with my family. I wanted to share some of my favorites from the summer—including songs from some of the artists at this week’s @DemConvention. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/2ZFwdN46jR

— Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2020