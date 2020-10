The CW, la cadena encargada de emitir “Batwoman”, ha revelado las primeras imágenes de Javicia Leslie como la superheroína de Gotham, según reportó elnacional

La intérprete toma el lugar de Ruby Rose, quien en mayo anunció su renuncia luego de solo una temporada al aire. The CW dio a conocer la elección de Leslie en julio, explicando que dará vida a un nuevo personaje bajo el nombre de Ryan Wilder, con una personalidad muy diferente al de Kate Kane (el papel de Rose),

La cadena describió entonces a Wilder como una “lesbiana reconocida, atlética, pura, apasionada, falible… una heroína estadounidense alejada de los tópicos”.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, durante la segunda temporada Wilder usará inicialmente el traje de Kane, pero luego lo rediseñará para sus propios fines. “Ella ajusta el traje para que le quede física y figurativamente. Esto significó crear un nuevo diseño de cuerpo y de capa (…) Maya Mani me envió sus dibujos y los amé. La peluca fue algo que nunca perfeccionamos en la temporada uno y Janice Workman la aplastó con esta nueva. Javicia y yo vimos varios prototipos de estilos y ombrés rojos (…) Janice trasladó eso a lo que estamos viendo ahora. Cuando lo veo, sonrío. Me hace sentir inspirada”, sostuvo Caroline Dries, productora ejecutiva de Batwoman.

Javicia Leslie espera que que su personaje se convierta en su propia Batwoman. “Sentía que era importante que el público pudiera darse cuenta por la silueta, de que Batwoman es una chica negra. Con el traje ajustado y el hermoso afro, ¡definitivamente dimos en el clavo!”, señaló. En tanto, para la diseñadora de vestuario Maya Mani, el traje era una oportunidad de mostrar las capacidades de lucha, deportivas y la pasión de Ryan Wilder.

