¡Menuda herencia la que le deja Donald Trump a Joe Biden que se inaugura en el poder la semana que viene, en lo referente a la relación de la gran potencia norteamericana con Colombia!.

Esta semana que termina los funcionarios encargados de los asuntos de seguridad estadounidense consiguieron motivar al presidente saliente para que éste incluyera de nuevo a Cuba en la lista de “países patrocinadores del terrorismo” dentro del contexto de una simple pero sólida argumentación: “Cuba , de manera repetida, provee sustento al terrorismo internacional cuando les garantiza un enclave seguro a los terroristas”.

Esta declaración en la boca de Mike Pompeo establece una realidad de la que no puede desasociarse la nueva administración por tratarse de temas de seguridad nacional. El Departamento de Estado no podrá desconocer este acto formal del gobierno saliente por lo que Joe Biden se verá atado de manos si quisiera replicar hoy las política de ex presidente Barack Obama que fue quien, dentro de una estrategia de acercamiento con el régimen de los Castro, había decidido sacar en 2015 al régimen cubano de la Lista que existe desde hacen 39 años. Gracias a esta iniciativa e reanudaron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Al encontrarse Cuba de nuevo dentro de la mencionada lista, se hace acreedora de sanciones para con el régimen comunista. Su exclusión suspendería las sanciones.

Pero vayamos un poco más lejos: si el asunto es de enorme importancia dentro de la bilateralidad cubano-estadounidense no lo es menos para la relación de Washington con Bogotá. Es muy protuberante el hecho de que Colombia resulta ser el principal país afectado por la actuación de núcleos terroristas dentro de nuestro Continente, por la colaboración prestada por La Habana a actores terroristas dentro del país neogranadino. Fue gracias a esta actividad terrorista que fueron asesinados 22 efectivos de la policía de Bogotá en un atentado de bomba que tuvo lugar en enero del año 2019. Y es en Cuba donde se han refugiado los criminales .fichas del ELN, hoy solicitados en extradición por la Justicia colombiana.

Colombia is in the process of implementing a comprehensive peace deal after 50+ years of internal conflict. With incoming Biden administration, how & why does US foreign policy impact this? Raúl Carbajosa Niehoff writes here on #colombia + #foreignpolicy https://t.co/zi2gxwhWc7

— The Governance Post (@governancepost) January 15, 2021