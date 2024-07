Ben Affleck hace crecer rumores de separación tras última aparición pública

En el agitado mundo de Hollywood, la vida privada de las celebridades siempre está bajo la lupa, y la relación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez no es la excepción. Desde que retomaron su romance en 2021 y se casaron en una íntima ceremonia en Las Vegas en julio de 2022, la pareja está bajo atención constante. No solo los medios, sino también los fanáticos de ambos mueren por saber qué está pasando con ellos en la actualidad.

Durante los últimos meses los rumores sobre una posible separación no han hecho otra cosa que crecer y tomar fuerza. El silencio absoluto que ambos han mantenido al respecto no ha logrado detener las especulaciones y por el contrario cada día surgen nuevas hipótesis.

Entre ellas, las que nacen a partir de eventos y gestos que sugieren un distanciamiento entre JLo y Ben. La gota que parece haber colmado el vaso fue un gesto del actor que no pasó desapercibido. Mientras conducía a su lugar de trabajo, fotografiaron al también director sin su anillo de casado.

Hay quienes consideran que este es un detalle trivial, pero muchos otros lo catalogaron como una señal clara de la ruptura. A pesar de esto los fanáticos siguen sin confirmación alguna, por lo que su atención está centrada en desentrañar las posibles causas del divorcio.

Como nosotros tampoco sabemos qué ocurre entre las dos estrellas, te invitamos a hacer un repaso por sus últimos eventos que alimentaron estas sospechas.

Venta de la mansión en Bel-Air

Uno de los primeros indicios que sugirieron una separación fue la decisión de la pareja de vender su lujosa mansión en Bel-Air, California.

La propiedad, valuada en 60 millones de dólares, fue puesta en el mercado de forma apresurada, levantando sospechas sobre el estado de su relación. Además, la venta de piezas de arte que decoraban la casa añadió más leña al fuego de los rumores.

Apariciones en solitario

Las últimas apariciones públicas de “Jenny from The Block” fueron sin la compañía de Affleck. En eventos importantes como la Met Gala, donde copresidió, y en el estreno de su película en Netflix, “Atlas”, la ausencia de su esposo fue notable.

El gesto de Ben Affleck

El capítulo más reciente en esta saga de rumores involucra a Ben Affleck y un gesto que pasó desapercibido. El actor fue fotografiado por los paparazzi mientras conducía hacia su trabajo sin su anillo de casado. Según el Daily Mail, Affleck dejó de usar la sortija luego de retirar sus pertenencias de la casa que compartía con Lopez, mientras ella estaba de vacaciones con amigos en Italia.

¿Confirmación de la separación?

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que están separados desde marzo. Aunque aseguran que el actor es muy protector con ella, los indicios alcanzaron su punto álgido en mayo, cuando Affleck estuvo notablemente ausente durante eventos importantes para la estrella del pop.

En medio de esta situación, Lopez decidió cancelar su gira de grandes éxitos, “This Is Me… Live”, para tomarse un tiempo libre y estar con sus hijos, familia y amigos cercanos.

En su boletín “On the JLo”, expresó: “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado”. A pesar de estos hechos, ambos mantienen vínculos comerciales, ya que la actriz protagonizará dos próximas películas producidas por Affleck y Matt Damon: “Unstoppable” y “Kiss Of The Spider Woman”.