El Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade (MDPLS) anunció el lanzamiento oficial del Servicio de Entrega a Domicilio de Bibliotecas Públicas @ Your Door, que brinda a los residentes la opción de recibir materiales de la biblioteca directamente en sus hogares.

“El servicio de las Bibliotecas @ Your Door es otro gran ejemplo del enfoque del condado de Miami-Dade en hacer que nuestra amplia gama de servicios públicos sea más accesible y conveniente para los residentes a través de la innovación y excelentes opciones de servicio al cliente”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine. Cava.

