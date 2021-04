Durante su primer discurso ante el Congreso, el presidente de EEUU, Joe Biden, expresará su voluntad reformadora, en particular en materia fiscal.

Como se sabe, Biden está a punto de cumplir los primeros y simbólicos 100 días en el poder.

En esa línea, aprovechará la ocasión para exponer su proyecto para las “familias estadounidenses”, que contiene una “inversión histórica” en educación y en la infancia, por un monto cercano a los 2 billones de dólares.

“Pasaron 100 días desde que asumí el cargo -desde que posé mi mano sobre la Biblia- y heredé una nación en crisis. La peor pandemia en un siglo. La peor crisis económica desde la Gran Depresión. El peor ataque contra nuestra democracia desde la Guerra Civil”, dirá Biden durante su locución, según párrafos entregados a la prensa por la Casa Blanca antes de que el mandatario pronuncie el mensaje.

“Puedo decir que Estados Unidos está en movimiento nuevamente”, asegurará.

El mandatario estadounidense hablará del estado de la democracia en el país tras su victoria sobre el republicano Donald Trump.

De igual manera se referirá al intento de asalto al Capitolio por parte de sus partidarios, descontentos con el resultado, el pasado 6 de enero:

“Tenemos que demostrar que la democracia aún funciona. Que nuestro Gobierno aún funciona -y puede funcionar para los estadounidenses-”.

En otro pasaje del discurso, el mandatario detallará su ambicioso “plan para las familias”, que ya ha generado críticas de legisladores republicanos: prevé un billón de dólares en inversiones, especialmente en educación, y 800.000 millones en recortes de impuestos para la clase media.

Para financiarlo, el demócrata tiene previsto cancelar los recortes de impuestos para los más ricos aprobados en la administración de Donald Trump, y aumentar los impuestos sobre la renta del capital para el 0,3% más rico de los estadounidenses. Su plan de infraestructura, en tanto, contempla un gasto de más de 2 billones de dólares (trillones en inglés).

“Esto reconoce algo que siempre he dicho: Wall Street no construyó este país. Fue la clase media. Y los sindicatos construyeron a la clase media”, dirá.

El plan incluye la promesa de que ningún estadounidense que gane menos de 400.000 al año verá aumentar sus impuestos.

Biden llegó al pleno escoltado por dos mujeres, la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y por Kamala Harris, la primera mujer en acceder en la vicepresidencia. En lugar de las 1.600 personas que suelen asistir, el aforo hoy es de 200. Y los legisladores propusieron una lista de invitados, pero “virtual”.

Los planes de infraestructura y educación de Biden requieren de la aprobación del Congreso, donde con toda probabilidad afrontará la feroz oposición de los republicanos, que hasta el momento han rechazado la mayor parte de su agenda legislativa.

Se trata del tercer paquete legislativo billonario que presenta Biden en apenas tres meses en el poder. Hasta la fecha solo se ha aprobado el primero -de estímulo para mitigar el impacto económico de la pandemia- que ya chocó con la oposición de los republicanos y resistencias en sus propias filas.

Para hacer valer su débil mayoría en el Congreso, los demócratas tienen que usar un mecanismo legislativo que les permite aprobar de manera excepcional proyectos por mayoría simple en el Senado y además no pueden permitirse ninguna deserción.

After just 100 days I can report to the nation: America is on the move again.

100 days ago, America’s house was on fire. We had to act, so we:

– Passed the American Rescue Plan

– Administered over 200 million shots

– Sent over 160 million relief checks

– Delivered food and rental assistance to millions

– Provided small business loans

— President Biden (@POTUS) April 29, 2021