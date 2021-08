Este jueves el presidente Joe Biden le solicitó al Congreso que ponga en marcha un plan para reducir los precios de los medicamentos recetados.

El mandatario solicitó en un discurso este jueves que el Congreso permita al Medicare que negocie los precios de las medicinas para reducir su costo.

“Durante muchos años el precio de los medicamentos ha incrementado más que la inflación. Estos costos ponen en aprietos a muchas familias que se ven forzadas a tener que tomar decisiones terribles entre cuidar su salud, pagar sus alquileres o hipotecas, y poner comida en sus mesas”, dijo Biden en el señalado discurso. Destacó Telemundo.

