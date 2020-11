En una comparecencia ante los periodistas, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ue “su país está de vuelta y listo para liderar el mundo”.

Por Redacción Miami Diario

Biden presentó sus elegidos para integrar el gabinete que lo acompañará a partir del próximo 20 de enero, entre ellos Antony Blinken como futuro secretario de Estado y el cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Biden indicó que “es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos está de vuelta. Listo para liderar el mundo, no para retirarse de él. Listo para enfrentar a nuestros adversarios, no para rechazar a nuestros aliados. Y listo para defender nuestros valores”, sentenció Biden, cuyo triunfo en las elecciones del 3 de noviembre fue certificado este lunes por la agencia federal Administración General de Servicios (GSA, en inglés), lo que allana el camino para la transición de Gobierno.

Para el líder demócrata, su equipo reúne “experiencia y liderazgo” y anticipó que dará ejemplo.

Today, I’m announcing the first members of my national security and foreign policy team. They will rally the world to take on our challenges like no other—challenges that no one nation can face alone.

It’s time to restore American leadership. I trust this group to do just that. pic.twitter.com/uKE5JG45Ts

— Joe Biden (@JoeBiden) November 23, 2020