Un año después de que el coronavirus casi paralizara la nación, el presidente Joe Biden se comprometió en su primer discurso en horario estelar el jueves por la noche a hacer que todos los adultos sean elegibles para las vacunas antes del 1 de mayo y planteó la posibilidad de comenzar para “marcar nuestra independencia de este virus” para el 4 de julio. Ofreció a los estadounidenses una nueva esperanza y pidió nuevamente su ayuda.

Hablando en el Salón Este de la Casa Blanca, Biden honró el “sufrimiento colectivo” de los estadounidenses durante el año pasado en su discurso de 24 minutos y luego les ofreció una visión para regresar a un mínimo de normalidad este verano, reportó CNN.

“Estamos unidos por la pérdida y el dolor de los días que han pasado”, dijo. “También estamos unidos por la esperanza y las posibilidades en los días que tenemos por delante”.

Predijo que los estadounidenses podrían reunirse de manera segura al menos en grupos pequeños para el 4 de julio para “hacer que este Día de la Independencia sea realmente especial”.

Pero también advirtió que este era un “objetivo” y lograrlo depende de la cooperación de la gente para seguir las pautas de salud pública y arremangarse para vacunarse tan pronto como sea elegible. Solo eso, dijo, puede poner fin a una pandemia que ha matado a más de 530.000 estadounidenses y ha perturbado la vida de muchos más.

“Si bien fue diferente para todos, todos perdimos algo”, dijo Biden sobre los sacrificios de la pandemia de un año y contando.

El discurso se produjo pocas horas después de que Biden promulgara un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares que, según dijo, ayudará a derrotar al virus, recuperará la salud de la economía y brindará ayuda directa a los estadounidenses que luchan por llegar a fin de mes.

Algunas distribuciones de efectivo podrían comenzar a llegar a las cuentas bancarias de los estadounidenses este fin de semana.

