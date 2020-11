El candidato demócrata, Joe Biden, se mantiene a la espera de los resultados totales de las elecciones y afirmó que nadie arrebatará la democracia a los estadounidenses.

Biden se dirigió a los periodistas este miércoles por la tarde desde Wilmington, Delaware, junto a su compañera de fórmula, la senadora de California Kamala Harris.

“Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca”, dijo Biden, que aventaja al presidente de EE.UU., Donald Trump, por 248 delegados a 214 en el Colegio Electoral. Se necesitan 270 para ganar la presidencia.

También señaló que no está listo para declarar la victoria ya que el conteo de votos continúa en la elección presidencial, pero “cuando el conteo termine, creemos que seremos los ganadores”.

Power can't be taken or asserted, it flows from the people, and it's their will that determines who will be the President of the United States.

Biden dijo, “Cada voto debe ser contado (…) Nosotros, el pueblo, no seremos silenciados.”

Al finalizar su discurso, hizo un llamado a sus opositores políticos e insistiendo en que la presidencia “en sí misma no es una institución partidista”.

The presidency, itself, is not a partisan institution. It's the one office in the nation that represents everyone and it demands a duty of care for all Americans, and that is precisely what I will do.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020