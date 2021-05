El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles una orden ejecutiva para fortalecer la ciberseguridad tras el ataque a la mayor red de oleoductos en el país que ha dejado a parte de la costa este con problemas de abastecimiento.

Esta orden busca implementar nuevas políticas destinadas a mejorar la ciberseguridad nacional. Y se produce a raíz de una serie de catástrofes de ciberseguridad recientes, como el ataque de ransomware de la semana pasada que eliminó el Colonial Pipeline.

The Colonial Pipeline incident is a sobering reminder that our nation faces sophisticated cyber threats.

Today, President Biden signed an executive order to chart a new course to improve the nation's cybersecurity and protect federal government networks. https://t.co/j9wyCKdwj0 pic.twitter.com/bJxVYf2D72

