A pocas horas de su llegada a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mandó a eliminar un misterioso botón rojo que Donald Trump había mandado instalar, no para emergencias, sino para avisar de que se había quedado sin su bebida favorita, la Coca Cola light, reportó infobae.

Como era de esperarse, la noticia se hizo viral en las redes sociales. El botón desapareció del escritorio que ahora ocupa el nuevo mandatario en el Despacho Oval.

El detalle hubiese pasado desapercibido de no ser por una publicación en Twitter del comentarista político y presentador Tom Newton Duun, en la que llamó la atención sobre el dispositivo, que bien podría parecerse al temido botón para activar los misiles nucleares que en más de una película aparece en el despacho presidencial.

I would've paid so much money to get to be in the room for the conversation that I imagine went like:

BIDEN: ok what's next

STAFFER: setting up the Oval. Photos are all done. Do you want to keep the Diet Coke button?

BIDEN:

STAFFER:

BIDEN: the what in god's name button https://t.co/cDhkmqzjr5

— Emmy Bengtson (@EmmyA2) January 21, 2021